Медгруз из Китая уже направлен в регионы — респираторы и защитные костюмы

Медицинский груз, самолет с которым прибыл сегодня в Украину, уже распределен и сейчас направляется в регионы.

Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский.

«Сегодня в "Борисполе"приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 тысяч специальных респираторов и 35 тысяч защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту — почти 2 миллиона масок для населения. Груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом, и в это же время ожидается прибытие отдельной доставкой 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов.

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«Также со вторника начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и наших аптек », — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 29 марта в аэропорт «Борисполь» прибыл второй самолет из Китая, который доставил средства медицинской защиты для медиков, полицейских и военных.

По материалам: ukrinform.ru