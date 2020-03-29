Медгруз из Китая уже направлен в регионы — респираторы и защитные костюмы

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Медгруз из Китая уже направлен в регионы - респираторы и защитные костюмы

Медицинский груз, самолет с которым прибыл сегодня в Украину, уже распределен и сейчас направляется в регионы.

Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский.

«Сегодня в "Борисполе"приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 тысяч специальных респираторов и 35 тысяч защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту — почти 2 миллиона масок для населения. Груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины», — сказал Зеленский.

Читайте также:  Греческие иерархи встретятся для обсуждения автокефалии ПЦУ

Он напомнил, что сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом, и в это же время ожидается прибытие отдельной доставкой 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов.

Читайте также: В Украину прибудут еще несколько самолетов с медицинским грузом — Зеленский

«Также со вторника начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и наших аптек », — подчеркнул глава государства.

Читайте также:  Гройсман инициирует создание Государственного фонда будущего

Как сообщалось, 29 марта в аэропорт «Борисполь» прибыл второй самолет из Китая, который доставил средства медицинской защиты для медиков, полицейских и военных.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Суд продлил арест экс-депутату Шепелеву

Юрий Пушкин

Суд рассмотрит дело в отношении начислений за отопление подъездов

Таисия Слепцова

Песков высказался о пенсионерке из Челябинска: нужно подробно выяснить, почему у нее такая мизерная надбавка

Ник Петров

Добавить комментарий