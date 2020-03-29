Отец Екатерины Гандзюк не видит смысла встречаться с генпрокурором

Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк не видит смысла встречаться с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту Укринформа.

«Я опубликовал свое обращение к Президенту Украины позавчера. И уже позавчера около полуночи ко мне были звонки из Генеральной прокуратуры. Просили моего приезда в Киев. Вчера были звонки из областной прокуратуры и не только. Планируется встреча госпожи Венедиктовой и народных депутатов-членов ВСК, занимающейся контролем расследование убийства Кати и нападений на других общественных активистов. Насколько я понимаю, я там не нужен, там просто необходимо присутствие моего адвоката — Евгении Закревской. Наверное, кто-то хотел устроить нардепам шоу. Меня привезли бы с подачи Венедиктовой и показали перед телекамерами: вот она, вот отец (Екатерины Гандзюк — ред.). А что происходит с расследованием — никого не будет интересовать. Никому неважно, что необходимо время для того, чтобы вникнуть в материалы дела, ведь убийство Кати — это лишь одно из преступлений криминальной группировки, которая до сих пор действует на Херсонщине. Я не вижу смысла ехать на эти встречи », — сказал Гандзюк.

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Как отметил отец активистки, дело даже не в том, что он сейчас имеет проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему провести долгое время в автотранспорте. По его словам, ситуация повторяется по спирали — как и тогда, когда Генеральную прокуратуру возглавлял Юрий Луценко; тогда также были звонки, просьба зайти на разговор. Отец Екатерины Гандзюк заявил, что не видит смысла встречаться с генпрокурором Венедиктовой, которая, по его словам, уже "в начале своей работы обманывает общество".

По его мнению, отстранение заместителя генпрокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве его дочери было нелогичным, ведь именно за последние месяцы произошли такие нужны подвижки в деле, был продлен срок предварительного расследования, а значит — появилась надежда на то, что все виновные таки будут наказаны.

Как сказал Виктор Гандзюк, после вчерашнего поста в Facebook в инициативе «Кто заказал Катю Гадзюк?» о давлении на него после обращения к Президенту Украины звонки из прокуратуры пока прекратились.

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Как сообщал Укринформ, заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей. После этого Виктор Гандзюк обратился к Президенту Украины по поводу расследования дела об убийстве дочери и отставки заместителя генпрокурора Трепака. По мнению Виктора Гандзюка, прокуратура «ломает» дело о расследовании убийства его дочери.

По материалам: ukrinform.ru