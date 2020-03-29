При создании Стабфонда расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранят — Шмыгаль

Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в госбюджет, направленными на создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусной болезнью и поддержки населения и бизнеса. В то же время расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.

Об этом в своем Telegram сообщил 29 марта Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Закончили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге. Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование — сохранены", — отметил он.

По словам Шмыгаля, "расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей".

"А именно: дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; денежная помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мер потеряли работу, предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу", — добавил он.

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"О деталях буду информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом министров", — отметил премьер.

Как сообщал Укринформ, правительство приняло решение для создания Стабилизационного фонда, который будет использоваться для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

Размер Стабилизационного фонда, по разным данным, составит 124-200 млрд грн. Для его формирования ожидается значительное уменьшение ряда расходов в госбюджете-2020, а также увеличение дефицита бюджета.

В частности, по данным Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, Минфин будет предлагать урезать финансирование Госкино (на 750 млн грн), Украинского культурного фонда (500 млн грн), Института книги (150 млн грн), туризма (240 млн грн), а также расходов на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики — на сумму свыше 500 млн грн.

Сообщалось также о возможности сокращения бюджетных расходов на некоторые инфраструктурные проекты. Так, владелец и президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский призвал Президента и правительство сохранить запланированное на 2020 год бюджетное финансирование реконструкции Днипровского аэропорта. По его данным, из бюджета "убрали строку о финансировании Днипровского аэропорта".

По материалам: ukrinform.ru