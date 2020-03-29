Умер экс-заместитель главы Киевской ОГА, болевший коронавирусом

Умер член совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской облдержадмиистрации Олег Мищенко, который болел Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

"Друзья! Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и Covid-19 сделали свое", — написал Парцхаладзе.

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Олег Мищенко занимал должность заместителя председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 ujlf по август 2017 года.

По материалам: ukrinform.ru