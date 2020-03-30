Ермак рассказал о новых поставках средств защиты и бешеной конкуренции

На этой неделе для поставки из-за рубежа необходимых для борьбы с коронавирусом тестов, средств защиты и медицинского оборудования привлекут дополнительные самолеты, поэтому объемы поставок увеличатся.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Facebook.

"В целом планируем довести количество ПЦР-тестов до 1 миллиона. Я уже не говорю о экспресс-тестах и разнообразном медицинском оборудовании. На этой неделе привлечем дополнительные самолеты, поэтому объемы поставок из-за рубежа существенно увеличатся", — отметил он.

Руководитель ОП напомнил, что в течение последней недели существенно увеличено количество лабораторных ПЦР-тестов для точной диагностики во всех областях Украины. Так, по его словам, из Китая и Южной Кореи привезли 250 тыс.тест-систем, также начато отечественное производство, и медицинские учреждения уже получили первые партии. "Крайне важно обеспечить врачей и работников других ключевых отраслей, поскольку от них зависит защита жизни и здоровья украинцев. Поэтому в течение недели из-за рубежа доставлено 380 тыс. респираторов, 45000 защитных костюмов и других защитных средств", — подчеркнул Ермак.

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Он отметил, что недавно медицинские маски были доставлены в военные госпитали Киева, Харькова, Одессы, Днипра и Львова, и добавил, что через неделю миллионы дополнительных медицинских масок будут направлены не только в больницы и воинские части, но и в аптеки страны. "Сегодня конкуренция за эти товары в мире сумасшедшая. Поэтому я очень благодарен всем работникам Офиса Президента, чиновникам, дипломатам, местным чиновникам, главам городов и бизнесменам, которые ежедневно тяжело работают, чтобы приобрести для нашей страны все необходимое", — подчеркнул глава ОП.

К тому же, по его данным, украинские компании начинают или увеличивают производство разных средств защиты.

Ермак сообщил, что, кроме централизованных поставок, над обеспечением потребностей своих городов и поселков работает местная власть. Он заверил, что государственная власть постоянно отслеживает ситуацию во всех регионах и помогает им решать проблемы, например, продолжается работа по недопущению значительного роста цен на продукты первой необходимости.

Как известно, 29 марта в Украину из Китая прибыли 33 тыс. спецкостюмов и 250 тыс. респираторов для врачей, которые принимают больных коронавирусом пациентов. Очередную партию защитных масок, медицинского защитной одежды, оборудования и тестовых систем в Украине запланировано отправить 31 марта.

По материалам: ukrinform.ru