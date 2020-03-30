Всех пассажиров до вылета из Дохи проинформировали об обсервации — SkyUp Airlines

Все пассажиры до вылета из Дохи были проинформированы об обсервации.

Об этом говорится в официальном комментарии SkyUp Airlines относительно ситуации с рейсами Киев — Доха — Киев, обнародованном в Facebook.

«Авиакомпания получила соответствующее распоряжение сообщить об этом решении пассажирам рейсов PQ398 и PQ396. До вылета из Дохи все пассажиры получили информацию. По прибытии в аэропорт «Борисполь» ни члены экипажей, ни представители авиакомпании не предпринимали никаких мер, чтобы удерживать пассажиров в самолетах», — ообщили в SkyUp Airlines.

Авиакомпания подчеркивает: авиаперевозчик выполнил свою работу — доставил пассажиров из пункта вылета до пункта прилета. Экипажи оставались на борту самолетов после прилета все время вместе с пассажирами. «Экипажи согласились выполнить эти рейсы, несмотря на давление, стресс и риски для здоровья, связанные с текущей эпидемической ситуацией. Мы очень благодарны нашим пилотам и бортпроводникам за их человечность, преданность своему делу и выдержку», — подчеркнули в SkyUp Airlines.

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В компании напомнили, что на внеочередном заседании 29 марта постановлением № 241 правительство утвердило решение о направлении лиц, посещавших страны/регионы с местной передачей вируса в обществе, на обязательную 14-дневную обсервацию в специализированных учреждениях при пересечении государственной границы. Все запросы по поводу обсервации и ее организации SkyUp Airlines просит направлять в пресс-службы Кабмина и Минздрава Украины.

Как сообщал Укринформ, в аэропорту "Борисполь" остались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказываются ехать на обсервацию.

По материалам: ukrinform.ru