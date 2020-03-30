Украина наращивает производство масок — уже полмиллиона в день

Украина производит точно полмиллиона медицинских масок ежедневно, но их пока недостаточно, поэтому часть приходится завозить из-за рубежа.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире ICTV в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Две недели назад я лично встретился с производителями масок. Мы договорились, и сегодня производится, кажется, около 800 тысяч масок. Но точно более полумиллиона ежедневно производят наши производители. Производство наращивается», — сказал Шмыгаль.

По его словам, необходимо учитывать, что маску можно использовать три часа, а затем менять, и если посчитать количество населения Украины, то понятно, что масок отечественного производства должно изготавливаться по меньшей мере несколько миллионов в день, а это пока нереально. Поэтому власть пытается разными путями насытить рынок, чтобы люди имели возможность их приобрести. «Потому что основным элементом борьбы будет социальное дистанцирование, масочный режим. И мы до этого тоже доживем. На самом деле, когда рынок будет насыщен масками, это будет обязанность людей — ходить в них, чтобы справиться с эпидемией», — сказал глава правительства.

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В то же время Шмыгаль обратил внимание на то, что ни одна страна мира не была готова к пандемии. Поэтому многим государствам приходится «стоять в очереди» за масками.

По материалам: ukrinform.ru