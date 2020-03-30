За соблюдением карантина следят 18 тысяч копов и нацгвардейцев

В Украине карантинный режим ежедневно обеспечивают около 18 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает МВД в Facebook.

"На территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима ежедневно на службе находится 18 тысяч правоохранителей – 14,6 тысяч полицейских и почти 3,3 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", — говорится в сообщении.

За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина и открыли 33 уголовных производства – 19 за нарушение санитарных правил и 14 за нарушение карантинных мероприятий.

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Как сообщалось, в Украине ввели сначала до 3 апреля, а потом продлили до 24 апреля карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кроме того, во многих городах, в том числе в Киеве, остановлено движение наземного общественного транспорта. Он перевозит только сотрудников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. В частности, медиков, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, сотрудников продуктовых магазинов и аптек и др.

В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 смертельных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Фото: МВД

По материалам: ukrinform.ru