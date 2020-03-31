Денисова просит МИД как можно быстрее эвакуировать украинцев из Индии

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова получила многочисленные обращения от украинцев, которые не имеют возможности вернуться в Украину.

Об этом она написала в Telegram.

"Получила многочисленные обращения наших граждан, находящихся на территории Республики Индия. Они лишены финансовой возможности самостоятельно вернуться в Украину, в том числе из-за того, что авиакомпании не вернули деньги за отмененные рейсы", — отметила Денисова.

Омбудсмен отметила, что остановка внутреннего движения городских и междугородных сообщений в Республике Индия создала дополнительные препятствия украинцам для свободного доступа в Международный аэропорт Дели.

"Наши сограждане находятся в очень трудных условиях из-за враждебного отношения местного населения к иностранцам, которых они считают распространителями коронавирусной инфекции Covid-19. Большинство из них принудительно выселили из отелей. Они остались на территории другого государства без питьевой воды и питания", — подчеркнула Денисова.

Уполномоченный отметила, что сложилась угрожающая ситуация для жизни, особенно для несовершеннолетних, инсулинозависимых лиц и людей пенсионного возраста, также среди тех, кто вынужденно остался в Индии.

"Обращаюсь к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять необходимые меры, чтобы защитить права и свободы граждан Украины, в частности в кратчайшие сроки осуществить их эвакуацию в Украину", — призвала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула: пунктом 13 "Порядка проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций", утвержденного постановлением КМУ № 841 от 30 октября 2013 года, определено, что в случае возникновения угрозы жизни или здоровью граждан Украины на территории иностранных государств их эвакуация проводится именно по решению Министерства иностранных дел Украины.

Денисова также напомнила, что в соответствии со статьей 25 Конституции Украины государство гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами.

Читайте также: Мир на карантине: Кулеба говорит, что некоторые страны советуют гражданам "позаботиться о себе самим"

Как сообщалось, Украина с субботы, 28 марта, полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных и 8 пациентов выздоровели.

По данным Worldmeters на 31 марта, общее число заражений COVID-19 в мире составляет 802 556, смертей — 39 012, а выздоровели сейчас уже 172 319 человек.

По материалам: ukrinform.ru