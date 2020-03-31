Перезапуск «Forbes» в Украине: когда выйдут печатная и онлайн версии

Издание "Forbes" перезапускается в Украине весной 2020 года, главным редактором издания станет Владимир Федорин.

Об этом сообщается на сайте Forbes.

"Forbes объявил сегодня, что ООО "Уяви" будет новым издателем журнала Forbes Украина", — говорится в сообщении.

Как отмечается, главным редактором издания будет Владимир Федорин.

Печатная версия издания будет выходить на украинском и русском языках. Онлайн-версия запустится во второй половине года.

Издание будет политически независимым и отвечать самым высоким профессиональным, редакционным и этическим стандартам, установленным Forbes.

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Как отмечается, более 80% контента издания будет местным. В нем традиционно будут выходить лонгриды, истории о предпринимателях, рейтинги самых богатых и влиятельных, а также рейтинг самых перспективных украинцев «30 до 30-ти».

«Я очень рад вернуться в Forbes. Мы собираемся создавать потрясающий продукт для этих бурных времен, помогая украинским читателям и пользователям реализовать огромный потенциал нашей страны», — отметил Федорин.

Как сообщалось, журнал «Forbes Украина» издавал «Украинский медиа холдинг» с марта 2011 года. Последний номер вышел январе 2017 года, а сайт прекратил обновление месяцем позже.

По материалам: ukrinform.ru