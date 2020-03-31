Субсидии и соцпомощь: как защитят украинцев в случае потери работы на карантине

Украинцы, потерявшие работу в период карантина, могут воспользоваться программой субсидий в упрощенном порядке.

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

«Для усиления социальной защиты украинцам, которые в период карантина потеряли работу, предоставляется возможность воспользоваться программой субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в упрощенном порядке», — говорится в сообщении.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, с учетом сложной эпидемиологической ситуации Кабинет министров предлагает новые программы социальной защиты населения.

В частности, это касается увеличения социальных выплат и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Так, по словам министра, 10,6 млн украинцев получат единовременную денежную помощь в размере 1000 гривень, которая не будет учитываться при назначении субсидии.

Также с 1 мая будет проведена индексация пенсий на 11% и установлена ​​ежемесячная доплата к пенсии 1,5 миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет.

Кроме того, как отметила министр, для 3,2 млн домохозяйств установлена дополнительная компенсация расходов на оплату отдельных коммунальных услуг на период карантина.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил до 24 апреля введенный 12 марта карантин с целью предотвращения распространения COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждены 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru