Субсидии и соцпомощь: как защитят украинцев в случае потери работы на карантине

Общество
Таисия Слепцова0
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Субсидии и соцпомощь: как защитят украинцев в случае потери работы на карантине

Украинцы, потерявшие работу в период карантина, могут воспользоваться программой субсидий в упрощенном порядке.

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

«Для усиления социальной защиты украинцам, которые в период карантина потеряли работу, предоставляется возможность воспользоваться программой субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в упрощенном порядке», — говорится в сообщении.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, с учетом сложной эпидемиологической ситуации Кабинет министров предлагает новые программы социальной защиты населения.

В частности, это касается увеличения социальных выплат и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Так, по словам министра, 10,6 млн украинцев получат единовременную денежную помощь в размере 1000 гривень, которая не будет учитываться при назначении субсидии.

Также с 1 мая будет проведена индексация пенсий на 11% и установлена ​​ежемесячная доплата к пенсии 1,5 миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет.

Кроме того, как отметила министр, для 3,2 млн домохозяйств установлена дополнительная компенсация расходов на оплату отдельных коммунальных услуг на период карантина.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил до 24 апреля введенный 12 марта карантин с целью предотвращения распространения COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждены 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru


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