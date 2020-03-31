В Украину вернулась зима: прогноз погоды на 31 марта 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 31 марта в Украине будет холодно, ночью во всех регионах, кроме южных и восточных областей, ударит мороз. Днем не исключаются кратковременные осадки в виде снега.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

По словам синоптика, «так март завершает свои гастроли в Украине».

«В большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз – 0…-5 градусов. А днем ​​столбики термометров едва доковыляют до +1…+6 градусов. Снег или мокрый снег, или дождь вероятные на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха, — написала Диденко в Facebook.

Днем теплее всего будет на Луганщине. Там дневная температура воздуха подскочит до +10…+12 градусов. Ночью в регионе также не предвидится мороз.

Холоднее всего ожидается в ряде западных, северных и центральных регионах. Температура воздуха здесь максимум +3…+5 градусов. Ночной мороз в некоторых из этих областей достигнет 6 градусов.

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Так же прохладно будет и в столице. Воздух прогреется до +3…+5 градусов. В Киеве в течение дня будет облачно, утром возможен небольшой мокрый снег.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 30 марта.