Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Виктора Трепака, который курировал дела убийства Екатерины Гандзюк, Павла Шеремета, а также "дела Майдана".

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Да, генпрокурор подписала мое заявление об отставке", — подтвердил он в ответ на вопрос корреспондента агентства.

Как сообщалось, 27 марта Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей.

Согласно новому распределению обязанностей, произведенному генпрокурором, вместо Трепака курировать департамент надзора за специальными органами правопорядка будет ее новоназначенный заместитель Алексей Симоненко.

Ранее генпрокурор Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что перераспределила обязанности между своими заместителями. В то же время она заверила, что не отстраняла Трепака от следствия по делу Екатерины Гандзюк.

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Трепак был назначен заместителем генпрокурора в октябре 2019 года экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой. С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

В марте текущего года он добился экстрадиции из Болгарии подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк Алексея Левина.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умер.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Также 11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень. 25 апреля стало известно, что Мангер изменили подозрение — на "заказ нанесения телесных повреждений".

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы. Но ни заказчики убийства, ни посредники до сих пор не осуждены и не наказаны.

По материалам: ukrinform.ru