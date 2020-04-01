Должны ли власти возвращать украинцев после закрытия границы

Более 30% украинцев считают, что власти должны возвращать всех граждан домой после закрытия границы, и столько же — нет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"34% считают, что власть должна возвращать всех граждан домой после закрытия границы, 24% считают, что нужно возвращать, но выборочно. 34% вообще считают, что вообще не нужно никого возвращать после закрытия границы", — говорится в сообщении.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020 г.), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020г.). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Как сообщал Укринформ, 26 марта Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с 27 марта полностью закрывает государственную границу, а об украинцах, которые не успеют вернуться, позаботятся дипломаты с учетом состояния эпидемиологической ситуации в местах их нахождения.

Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина с 28 марта приостановит пассажирское движение через границу в обе стороны.

25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

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Ранее, 14 марта, Кабинет министров принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. С 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 120 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru