Это эксперимент на украинцах — Супрун раскритиковала протокол лечения коронавируса от МОЗ

Бывшая министр здравоохранения отметила, что не существует единого принципа лечения COVID-19. А то, что вошло в официальный протокол МОЗ — не более, чем экспериментальное и опасное лечение.

Об этом Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

Супрун напомнила, что в мире ещё нет лекарства или вакцины от коронавируса. И в это время врачи с максимальной осторожностью проводят лечения заболевших COVID-19. А Украина, тем временем, утверждает протокол, какими средствами лечить людей в среднем и тяжелом состоянии:

«Официальное утверждение такого протокола — это очень опасно и выглядит как массовый эксперимент над украинцами. Чтобы лечить определенным препаратом нужно иметь результаты клинического исследования, который доказывает эффективность лекарства. Только это позволяет вносить лекарство в протокол лечения».

Супрун добавила, что ВООЗ сейчас не рекомендует никакого специфического лечения COVID-19 и в таком случае применение неутвержденных препаратов может усугубить болезнь:

«Именно поэтому другие страны разрешают использовать такие препараты лишь в строго контролированных клинических испытаниях или же по специальным процедурам. А Украина готова ставить эксперимент без какого-то контроля и отчетности о таком лечении».

Бывшая чиновница отметила, что в протоколе МОЗ украинцев с COVID-19 рекомендуют лечить:

Гидроксилхлорином и хлорохин — препараты для лечения малярии и некоторых воспалительных состояний. Эти препараты и правда показали некую эффективность в лечении коронавируса, но пока что лишь при лечении в пробирках. В общем же такое лечение поддается жесткой критике;

— препараты для лечения малярии и некоторых воспалительных состояний. Эти препараты и правда показали некую эффективность в лечении коронавируса, но пока что лишь при лечении в пробирках. В общем же такое лечение поддается жесткой критике; Ремдесивир — также показал эффективность борьбы с SARS-CoV-2 лишь в пробирке и на животных;

— также показал эффективность борьбы с SARS-CoV-2 лишь в пробирке и на животных; Лопиновир/ритонавир — это антиретровирусная терапия, которую используют люди с ВИЛ. В исследовании этого лекарства брали участие 199 добровольцев и, как выяснилось, оно не помогает лечить COVID-19. Более того, половина добровольцев отказалась от такого лечения из-за побочных эффектов;

— это антиретровирусная терапия, которую используют люди с ВИЛ. В исследовании этого лекарства брали участие 199 добровольцев и, как выяснилось, оно не помогает лечить COVID-19. Более того, половина добровольцев отказалась от такого лечения из-за побочных эффектов; Тоцилизумаб — препарат для лечения ревматологических заболеваний. Исследование лечения этим препаратом делали в Китае, но в эксперименте участвовали всего 20 людей и нет твердых доказательств его эффективности.

«А это значит, что лечение этими препаратами не может быть безопасным. В мире только начали проводить клинические испытания лекарств от COVID-19. Только после этого можно будет с уверенностью сказать, как лечить коронавирус».

Напомним, ранее мы сообщали, что МОЗ утвердил протокол лечения коронавируса.