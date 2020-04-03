Как лечат в Украине после 1 апреля

С декларацией – один алгоритм, без нее – другой. Но помощь будет оказана всем

Второй этап медреформы, как и планировалось начался 1 апреля, несмотря на все предостережения, связанные с чрезвычайной ситуацией. Договоры с НСЗУ на предоставление медицинских услуг согласно Программе медицинских гарантий по состоянию на 2 апреля подписали 1640 учреждений специализированной медицинской помощи, а это – более 90% общего количества – писал Укринформ. Выбрали своего семейного врача, подписав декларацию с ним, также большинство украинцев – 74,2%, при этом большинство из них в течение этого года уже посетили своего семейного врача и 79,9% остались довольны визитом. Буквально перед этим Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS провел опрос среди граждан, выяснив, что в течение года в Украине существенно сократилось число противников медицинской реформы – с 45,7% в апреле 2019 года до 33,3% в марте 2020-го.

Поэтому напомним, как это теперь работает: подробнее обо всех изменениях, которые ждут пациентов с началом второго этапа медреформы и как имплементируется в эту реформу вторичное звено украинской медицины – лечебные учреждения и специалисты. Конечно, эпидемия и карантин в стране добавляют этой теме масштабных проблем. Но от этого жизнь не прекращается и потребность быть здоровым становится только актуальнее.

Самые актуальные вопросы для каждого из нас – с ответами от специалистов НСЗУ.

Направление от семейного врача – основное условие для получения помощи бесплатно

Напомним, программа медицинских гарантий – это перечень и объем медуслуг и лекарств, которые гарантируются населению и оплачиваются из госбюджета на основе единых национальных тарифов. Поэтому с 1 апреля пациенты смогут бесплатно получать амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинские помощи и реабилитацию.

Чтобы получить вторичную или третичную медицинскую помощь бесплатно пациенту нужно иметь направление от семейного врача или узкого специалиста. Направление будет оформлено в электронной форме — и его в базе сможет увидеть врач любой клиники, которая подписала договор с НСЗУ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Пациенту обязательно нужно иметь при себе удостоверение личности.

Именно эту перемену больше всего критикуют пациенты – мол, раньше можно было прийти сразу к узкому специалисту, а теперь нужно тратить время на две очереди – к терапевту и к специалисту.

В Нацслужбе здоровья объясняют, что направление нужно для того, чтобы отследить и оплатить услуги, оказанные государством пациенту. Поэтому здесь опять же говорится о необходимости подписать декларацию тем, кто этого еще не сделал. “Когда пациент заключает декларацию, он появляется в системе, и мы его видим. И именно за его обслуживание и нужно определенному врачу перечислить средства. Мы также видим в системе, на какую манипуляцию, операцию или консультацию врач направил пациента”, – сказала Татьяна Бойко, директор Департамента коммуникаций НСЗУ.

Это также поможет уберечь пациентов от того, чтобы они сами ставили себе диагнозы. Семейный врач специально призван и обучен определять то, какие могут быть причины у состояния, с которым обращается пациент.

Как действовать пациенту, у которого есть декларация с семейным врачом?

Алгоритм действий для пациента, который нуждается в помощи специалиста – гастроэнтеролога, кардиолога и других простой. Об этом рассказала руководительница НСЗУ Оксана Мовчан во время пресс-конференции: “Вы обращаетесь к своему семейному врачу и в соответствии с его рекомендацияи проблема решается или сразу на первичном уровне, или он дает направление на специализированный уровень оказания помощи”.



Оксана Мовчан

Директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский добавляет: “ВЫБОР УЧРЕЖДЕНИЯ И ВРАЧА НЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПРОПИСКИ". Когда пациент получит направление от врача первички, он сможет выбрать больницу, где может реализовать это направление”.

То же касается и направление узким специалистом на лабораторные, функциональные и инструментальные обследования (рентген, УЗИ, анализы) или операции – пациент сам выберет, где желает получить услугу, а НСЗУ перечислит за это средства. К примеру, гастроэнтеролог только выпишет направление пациенту на УЗИ или плановую операцию на желудке, а заведение, где это сделать, выберет сам пациент.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЧА ПАЦИЕНТЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КРОМЕ НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ – массаж, физиотерапия, пластическая хирургия, плановая стоматология (будет оплачиваться только неотложная). Главное, чтобы заведение было включено в реформу вторички, что можно проверить на сайте НСЗУ. Таким образом Нацслужба здоровья надеется решить проблему оплаты услуг врачей «из кармана», ведь пациент пойдет на прием или на обследование именно к тому врачу именно в то учреждение, которому доверяет. Согласно закону о медреформе, в идеале почти за все медицинские услуги пациента должно оплатить государство, но как писал Укринформ ранее, этот вопрос пока остается открытым.

Услуги по предотвращению рака тоже можно будет получить бесплатно

Важно, что в рамках амбулаторной помощи БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИОРИТЕТНЫЕ УСЛУГИ – те, которые направлены на лечение состояний и заболеваний, влияющих на продолжительность и качество жизни людей в Украине – преимущественно дорогие обследования. На такие обследования тоже направит семейный врач. А за предоставление таких услуг НСЗУ платить заведениям по повышенному тарифу, что будет способствовать модернизации материально-технического оснащения и повышению качества оказания медицинской помощи. Речь идет о ранней диагностике онкологических заболеваний, ведь Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Это гистероскопия (эндоскопическое гинекологическое обследование), эзофагогастродуоденоскопия (исследование состояния слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа), колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия, маммография. Согласно рекомендациям ВОЗ, такие процедуры должны проводиться для тех пациентов, которые имеют повышенный риск развития новообразований, а это в основном люди от 40 или 50 лет.

Стационарная помощь: на что рассчитывать?

Плановая стационарная помощь для пациентов по направлению узкого специалиста также должна быть бесплатной. Это хирургическая помощь, что предполагает проведение хирургических операций взрослым и детям по врачебным специальностям: гинекология, комбустиология (лечение ожогов), нейрохирургия, онкогинекология, онкология, онкоотоларингология, онкохирургия, ортопедия и травматология, отоларингология, офтальмология, проктология, сосудистая хирургия, торакальная хирургия, трансплантология, урология, хирургия сердца и магистральных сосудов, челюстно-лицевая хирургия; медицинская помощь пациентам с хирургическими (соматическими) заболеваниями в стационарных условиях по направлениям: акушерство и гинекология, аллергология, гастроэнтерология, гематология, гинекология, детская дерматовенерология, эндокринология, иммунология, инфекционные болезни, кардиология, наркология, неврология, нефрология, педиатрия, пульмонология, ревматология, терапия, токсикология.

Вопрос только в том, придется ли пациентам отдельно докупать медикаменты, как это часто бывало? В НСЗУ раньше объясняли, что ХОТЯ В ТАРИФЫ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОНИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. Поэтому в идеале пациенты бесплатно получат и медицинскую услугу, и большинство сопутствующих расходных материалов и лекарств.

Но пока на период чрезвычайной ситуации этот вопрос тоже остается открытым, ведь цены на лекарственные средства резко подскочили, а бюджет больниц формировался до этого.

Что же делать без направления?

Если пациент захочет обратиться на прием к узкому специалисту сам, без направления, ему нужно будет за это заплатить из собственного кармана. Правда с тем, какие будут тарифы в таком случае, больницы еще определяются (эти расчеты делают больницы на местах, а не в НСЗУ) – как писал Укринформ об этом по состоянию на начало марта. То же, если человек изъявит желание пролечиться в стационаре без направления семейного или лечащего врача – за такую госпитализацию нужно будет заплатить.

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ НАХОДИТСЯ В НЕОТЛОЖНОМ СОСТОЯНИИ, ТО ОН МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО – ИМЕЕТ ЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ ИЛИ НЕТ. “Если у пациента есть потребность в экстренной медицинской помощи, он получит ту медицинскую помощь, которую нуждается в стационарном учреждении здравоохранения. Эта помощь будет безвозмездной, и НСЗУ заплатит за такой случай”, – говорит Андрей Виленский.



Андрей Виленский и Департамент договорной работы НСЗУ

Важно и то, что ПРИЕМ У НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДУСМОТРЕН БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ – у акушера-гинеколога, психиатра, нарколога, стоматолога, а также врача, у которого пациент находится под медицинским наблюдением. Но для этого нужно иметь удостоверение личности.

Как будет организовано предоставление помощи во время пандемии коронавирус

НСЗУ подчеркивает: КАРАНТИН – НЕ ПОВОД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ПРОХОДИТЬ ПРОФОСМОТРЫ. Вместе с тем, ввиду карантина предусмотрена госпитализация в больницы только тех пациентов, которые нуждаются в экстренной и неотложной помощи. ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО ОКОНЧАНИЯ КАРАНТИНА. Пациенты, которым была назначена плановую госпитализацию, должны проконсультироваться по телефону со своим врачом об уточнении схемы своего лечения дома на этот период.

Все консультации узких специалистов согласуются также по телефону и в зависимости от состояния больного, переносятся на некоторое время, чтобы разграничить потоки пациентов.

Как лечить людей с коронавирусом

В этом случае определен отдельный алгоритм действий:

Оставайтесь дома.

Позвоните своему врачу.

Опишите своему врачу симптомы, историю путешествий. Отдельно нужно рассказать, были ли вы в контакте с людьми, которые потенциально могут быть инфицированы (например, вернувшимися из стран с распространением вируса).

Следуйте инструкциям своего врача.

При неотложных состояниях – температура выше 38, которая не сбивается, и затрудненное дыхание – набирайте 103.

ПОМНИТЕ: БОЛЬШИНСТВО РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИМЕЮТ СХОЖИЕ СИМПТОМЫ

Основания для подозрения COVID-19:

кашель;

затрудненное дыхание;

повышенная температура;

в течение последних 14 дней вы находились в стране, где зафиксирована COVID-19;

контактирование с человеком, инфицированным коронавирусом.

Если вы имеете симптомы COVID-19, НЕ НУЖНО:

немедленно идти к своему врачу или в ближайшую больницу.

самостоятельно принимать решение и идти на тестирование на наличие COVID-19. Во-первых, решение о необходимости тестирования принимает ваш семейный врач или терапевт. Во-вторых, в лаборатории и больницы возрастает риск действительно подхватить вирус, если рядом будет инфицированный.

делать тест на коронавирус человеку с обычным ОРВИ.

Первое, что нужно сделать, это позвонить врачу, с которым заключен декларацию. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЗАКЛЮЧЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ, ИЛИ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ МИНЗДРАВА 0-800-505-201, ИЛИ – ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ +38 044 425 43 54 Также можно позвонить на Правительственный контакт-центр по номеру 1545. Дальнейший алгоритм действий вам скажет ваш врач или оператор контакт-центра, на который вы позвонили.

Кроме того, запишите и разместите так, чтобы найти быстрее всего, такие номера телефонов:

номер регистратуры центра оказания первичной медико-санитарной помощи, в котором вы выбрали своего врача;

номер мобильного вашего семейного врача или терапевта;

в каждой области работает круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Найдите и запишите этот номер. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ У ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК, ДЕДУШЕК И ДРУГИХ ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКОВ ТАКЖЕ БЫЛИ ЭТИ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, по которым они могут обратиться за консультацией и помощью.

Для обслуживания пациентов с COVID-19 НСЗУ готовит отдельный пакет медуслуг. Поэтому заведения смогут получить средства от НСЗУ за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. На этот пакет прежде всего законтрактуют больницы первой волны, которые определены для госпитализации больных COVID-109. В ближайшее время в НСЗУ утвердят тарифы, по которым будет оплачиваться медицинская помощь таким пациентам, и отдельным сообщением заведения проинформируют о том, когда можно будет подаваться на этот пакет медпомощи.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru