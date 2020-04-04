Международная организация по миграции поможет Украине в борьбе с коронавирусом

Международная организация по миграции (МОМ) окажет помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте этой структуры ООН.

«Вспышка COVID-19, вызванное им закрытие предприятий и замедление экономического роста в ЕС и ближнем зарубежье вызвали всплеск возвращения рабочих-мигрантов в Украину, что вызывает ряд проблем и создает дополнительное бремя на долгосрочное социально-экономическое влияние пандемии», — заявляет руководитель миссии МОМ в Украине Анх Нгуен.

МОМ, как часть группы реагирования ООН на COVID-19 в Украине, хочет направить 28 500 долларов для уменьшения немедленных кратко — и среднесрочных последствий такой ситуации. Около двух третей от общей суммы должно быть направлено на восток Украины, в зону конфликта, где планируется распространять гигиенические наборы для медицинских учреждений, а также осуществить ремонт санитарной инфраструктуры и водопровода.

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Вместе с ВОЗ МОМ готова помочь Украине реагировать на COVID-19, оказать оперативную и техническую поддержку в сфере миграции и здравоохранения и подготовиться к возможной второй волны заболеваемости. Организация перераспределяет имеющиеся ресурсы для помощи в борьбе с вирусом.

МОМ также планирует оказать психосоциальную поддержку уязвимым мигрантам и детям украинских трудовых мигрантов, которые не могут вернуться из-за ограничений.

По подсчетам, которые приводит МОМ, до 700 тыс. украинцев уже потеряли работу в течение первых недель карантина.

По материалам: ukrinform.ru