Минздрав спрогнозировал пик эпидемии: события будут развиваться стремительно

По прогнозам Министерства здравоохранения пик эпидемии коронавируса может наступить к середине апреля, поэтому до конца месяца украинцы должны быть особенно осторожны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Эту информацию традиционно озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, пик COVID-19 ожидается на 14 – 15 апреля. В этот период возможен рост числа заражений и массовое поступление в больницы тяжелых больных.

Ляшко подчеркнул, что ситуацию может спасти только жесткий карантин.

«Не поддавайтесь ощущению обманчивой безопасности», — призвал главный санврач.

Заместитель министра настаивает на том, чтобы люди свели к минимуму выходы на улицу как минимум до 24 апреля

«Наша с вами задача — сознательно отнестись к ситуации и, в первую очередь, беречь свое здоровье, для того, чтобы выдержала медицинская система», — сказал Виктор Ляшко.

Обязательным является соблюдении мер безопасности в местах большого скопления людей: носить маску и перчатки, дезинфицировать руки, не касаться руками лица и прочее.

Ранее сообщалось о том, что Украина не будет сидеть два месяца на диване.