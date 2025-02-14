Ляшко в эфире национального телемарафона заявил, что не исключает возможности сокращения выбора медикаментов в аптеках Украины в связи с новыми регуляциями фармацевтического рынка, пишет издание «НБН».

Министр подтвердил, что есть риск сокращения ассортимента лекарств в аптеках, однако ведомство работает, чтобы не допустить такого развития событий.

По его словам, осуществляется усиленный контроль над деятельностью аптек по всей стране. Госслужащий предупредил, что в случае манипуляций Антимонопольный комитет будет открывать дела, а Минздрав будет пересматривать лицензии аптек и дистрибьюторов.

Главный санитарный врач Украины напомнил, что аптека в первую очередь является учреждением здравоохранения, и оно должно делать все возможное, чтобы отпустить медикаменты конечному потребителю.

Напомним, Ляшко ответил, готов ли уйти в отставку из-за коррупции в Медико-социальной экспертной комиссии.