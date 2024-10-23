Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил — он не собирается уходить в отставку из-за вышеописанной ситуации, сложившейся вокруг «работы» МСЭК.

По словам Ляшко, заявление на увольнение написать гораздо «проще», чем провести реформирование МСЭК. Кроме того, глава Минздрава не чувствует политической ответственности за скандалы в данных комиссиях, поскольку он не входит «в вертикаль МСЭК», а также не назначает/смещает руководителей региональных структур, то есть Минздрав является не более, чем регулятором.

В частности, Ляшко указал — в качестве министра он лишь может назначать руководителя (уже уволен) Центральной медико-социальной экспертной комиссии.

Глава Минздрава резюмировал:

…Мы увидели, что надо ускорять нашу работу [по реформированию], и за эти 2 месяца будет наверстано все то, что рассчитывали реализовать в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны отвечали, давит ли Запад на Украину относительно мобилизации граждан с 18 лет.