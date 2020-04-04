Посольство Украины в США работает с Tesla для получения аппаратов ИВЛ
Посольство Украины в США установило контакт с офисом компании Tesla, основатель которой Илон Маск предложил обеспечить больницы разных стран аппаратами искусственной вентиляции легких.
Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе Посольства Украины в США.
"Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем им не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен", — отметили в дипломатическом представительстве.
При этом заметили, что у Tesla много заявителей. "Но мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на реальный результат, учитывая динамическую статистику распространения коронавируса в мире", — подчеркнули в пресс-службе.
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Также там добавили, что сейчас все посольства Украины нацелены на поиск дополнительной гуманитарной помощи для отечественных больниц в борьбе с Covid-19: "Это как раз один из тех случаев, когда любая помощь имеет значение, ведь коронавирус – это новый вызов для всех".
Как сообщал Укринформ, накануне Посольство Украины в США отреагировало на предложение Илона Маска бесплатно разослать в больницы разных стран аппараты ИВЛ.
По материалам: ukrinform.ru