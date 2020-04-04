Прогноз погоды на 4-5 апреля 2020 года: в Украину идет похолодание

По прогнозу синоптика Натальи Диденко на выходные 4-5 апреля в Украине ожидается незначительное похолодание.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погоду в Украине в субботу и воскресенье будет определять холодный атмосферный фронт северного циклона Pauline, который принесет похолодание на большей части страны.

По словам Диденко, этот же фронт обусловит небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине.

Температура воздуха в среднем составит 10 — 12 градусов тепла, на востоке Украины воздух прогреется до +16 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность, воздух будет свежим, прохладным. Температура днем поднимется до +10 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 3 апреля.