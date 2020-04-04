В Италию для оказания помощи поехали 20 украинских врачей

В Италию поехали 20 украинских медиков для оказания помощи, а также перенятия опыта в борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам. После их возвращения в Украину, все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине" , — сказал Ляшко.

Он пояснил, что если ситуация в Украине будет стабильная, и не будет крайней необходимости привлекать медицинских работников к помощи, то есть возможность провести их обсервацию, для того, чтобы не было распространения инфицирования на территории нашей страны.

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"В то же время, если потребуется помощь, и те силы и средства, которые будут к этой бригады, то есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в больнице", — сказал Ляшко.

По его словам, такое уже происходит в некоторых больницах на территории Украины, когда медицинские работники проживают в тех учреждениях, где оказывают помощь больным COVID-19. Ляшко отметил, что в учреждениях здравоохранения организованы места для отдыха врачей, а также больницы обеспечены питанием для своих работников.

В Украине на утро 4 апреля подтверждены 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19З, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru