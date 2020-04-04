В Украине зафиксировали 1096 случаев коронавируса, 28 летальных

В Украине зафиксировано 1096 случаев COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

"В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", — говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

▪Винницкая область — 66 случаев;

▪Волынская область — 17 случаев;

▪️Днепропетровская область — 14 случаев;

▪️Донецкая область — 8 случаев;

▪️Житомирская область — 9 случаев;

▪️Закарпатская область — 24 случая;

▪️Запорожская область — 28 случаев;

▪️Ивано-Франковская область — 94 случая;

▪️Кировоградская область — 19 случаев;

▪️г. Киев — 195 случаев;

▪️Киевская область — 77 случаев;

▪️Львовская область — 14 случаев;

▪️Луганская область — 3 случая;

▪️Одесская область — 26 случаев;

▪️Полтавская область — 8 случаев;

▪️Ривненская область — 31 случай;

▪️Сумская область — 37 случаев;

▪️Тернопольская область — 135 случаев;

▪️Харьковская область — 1 случай;

▪️Херсонская область — 8 случаев;

▪️Хмельницкая область — 10 случаев;

▪️Черновицкая область — 206 случаев;

▪️Черкасская область — 61 случай;

▪️Черниговская область — 5 случаев.

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Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По материалам: ukrinform.ru