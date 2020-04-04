Зеленский говорит, что дефицита продуктов во время карантина не будет

В Украине не будет недостатка продуктов питания, поэтому пока потребности в дополнительных ограничениях их экспорта нет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет», — отметил Зеленский.

Президент заслушал информацию о состоянии деятельности и направления работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

В частности, Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки разных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

«Государство должно заниматься самыми бедными. Это — наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы», — подчеркнул Зеленский, обращаясь к чиновникам.

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По просьбе Президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться.

Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.

Кроме того, поставили вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов. Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.

Как сообщалось, 25 марта в Украине объявлена ​​чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса и продлен карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru