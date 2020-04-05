<img class="aligncenter" title="За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч граждан » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/021b2ee8b5c22e6ac3e8004833f7b618.jpeg» alt=»За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч граждан» width=»100%» />

За прошедшие сутки в Украину вернулось почти 11 тысяч граждан.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"За прошедшие сутки пограничники совершили более 17,8 тыс. контрольных операций. На въезд в Украину оформлены почти 11 тыс. наших соотечественников", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что утром в пунктах пропуска очередей из тех, кто путешествует на собственном транспорте, и пешеходов нет.

В ГПСУ уточняют, что за прошедшие сутки без своего транспорта в Украину прибыли почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.

"4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено", — отмечают в ГПАУ.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены трое нарушителей правил карантина, о чем уведомлены сотрудники полиции.

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Как сообщал Укринформ, правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима 14-дневной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru