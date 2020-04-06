Онлайн-уроки обещают «без политики»: ОП договорился с телеканалами

Офис президента Украины договорился с телеканалами, которые показывают уроки проекта «Всеукраинская школа онлайн», что во время трансляций в эфире не будет политических сюжетов.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко в комментарии «Детектор медиа».

Издание отмечает, что, в частности, блогер Сергей Наумович 6 апреля в Facebook сообщил, что телеканал ZIK перед началом телеуроков показывал рекламу Виктора Медведчука и его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и попросил ОПУ отреагировать. Блогер Роман Шрайк рассказал о подобной ситуации на телеканале «112 Украина».

Кирилл Тимошенко обсудил этот инцидент с представителем канала ZIK. «За минут 10-15 до начала телеуроков у них шел какой-то из политических сюжетов. Мы попросили, как мы с ними договаривались изначально, чтобы не было политики — они подтвердили, извинились. И дальше не будет никакой политики», — рассказал он.

Тимошенко уточнил, что эти договоренности касаются всех каналов.

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Он также опроверг информацию о том, что ОПУ планирует провести встречу с руководителями каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne. «У нас есть группа, где есть все каналы, все выпускающие редакторы и ответственные лица, которые выдвинули каналы всех групп. Как любой телепродакшн — там идет производство, там решаются проблемы, выкладываются выпуски онлайн-школы и тому подобное. Нам смысла с кем-то встречаться нет, нет никаких вопросов», — добавил он.

6 апреля 2020 года стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого будут выходить видеоуроки по 11 предметам для учащихся 5 — 11 классов. Телеуроки транслируют 11 телеканалов: «ПлюсПлюс», «112 Украина», NewsOne, «Пиксель», ZIK, «УНІАН ТБ», «Индиго», «Рада», «UA Культура», «UA: Перший», М1, а также телеканал «Дом» (для учащихся с оккупированных территорий) и медиа сервис Megogo. Школьники также смогут смотреть эти уроки в Facebook и YouTube.

По материалам: ukrinform.ru