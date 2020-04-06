Пандемия коронавируса: эксперты обсудили проблемы в ВСУ

В связи с пандемией в краткосрочной перспективе можно ожидать уменьшения расходов на оборону и увеличение — на медицину.

Об этом говорилось во время круглого стола "Как коронавирус угрожает армии и оборонной промышленности. Вызовы и возможности Украины", который проходил в Институте Горшенина.

"Можно спрогнозировать, что в перспективе могут быть уменьшены расходы на оборону, потому что сегмент медицины начнет быть приоритетным. И в некоторых странах, чтобы ликвидировать последствия пандемии, начнут делать ставку на другие направления. Но всё это мы ощутим со временем", — отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, пандемия негативно влияет на боеспособность армии. "Это противоречит самой структуре армии, которая должна быть компактной, мобильной, а вирус как раз и атакует структуры, которые не являются рассредоточенными. То есть, пандемия снижает боеспособность армии, это уже ощутили подразделения всех стран. Существенно отменяют мероприятия международного сотрудничества, что ухудшает уровень учений. Пандемия повлияет на структуру армии, потому что мы больше будем слышать о том, что мы будем расширять медицинские подразделения", — считает он.

Кроме того, по его словам, пандемия подталкивает армию к выполнению полицейских функций, и это несет определенные риски ограничения гражданских прав и свобод, а правительства разных стран вынуждены заботиться об увеличении мобилизационных и стратегических резервов.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, в свою очередь, считает, что Украина сейчас ведет две войны — на Востоке и с коронавирусом. "Нынешняя ситуация с коронавирусом — это состояние войны фактически, но для Украины — двойной войны, так как с одной стороны, мы должны защитить армию, а с другой стороны, должны использовать армию по назначению", — подчеркнул эксперт.

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Во время круглого стола отмечалось, что на сегодняшний день принимаются меры, которые минимизируют определенные риски пандемии в армии, но их недостаточно. В частности, по мнению советника командующего Сухопутными войсками ВСУ, члена Совета волонтеров при Минобороны Елены Шевцовой, недостаточно просто ставить задачи командиру — нужно его обеспечить необходимыми ресурсами, чтобы он эту задачу выполнил.

Шевцова заметила, что на момент начала пандемии в госрезерве не оказалось необходимого количества масок, антисептиков для армии, и сейчас всё это срочно закупается как военным руководством, так и волонтерами.

Эксперты также обратили внимание на важность изготовления в Украине на базе заводов концерна "Укроборонпром" аппаратов искусственной вентиляции легких для армии.

По материалам: ukrinform.ru