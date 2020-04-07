Бесплатно лечить от коронавируса будут не всех — глава МОЗ

Государство готово оплатить лечение лишь тем, кто с диагнозом COVID-19 в среднем или тяжелом состоянии.

Об этом глава украинского МОЗ Максим Степанов поведал в эфире телеканала «1+1», пишет «НБН» ссылаясь на «Лига.Новости«.

По словам чиновника, за деньги налогоплательщиков будут лечить лишь таких пациентов, которые находятся в среднем или тяжелом состоянии из-за коронавируса, ведь в таких случаях приходится использовать дорогое лекарство.

Вопрос зрительницы, за какие деньги лечиться людям с более легкими симптомами, Степанов проигнорировал.

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине.