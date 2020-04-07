Христиане восточного обряда празднуют Благовещение

Христиане восточного обряда 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных праздников в православном календаре.

Об этом сообщает Укринформ.

Этот праздник отмечается еще с IV века и посвящен событию, описанному в Евангелии апостолом Лукой. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира. Слова архангела были первой благой вестью не только для Девы Марии, но и для всего человечества после его грехопадения, то есть от времен Адама и Евы.

Церковь учит, что Пресвятая Мария не просто узнала, что у нее будет дитя, но и дала на это согласие, и именно в момент произнесения ею слов: "Я раба Господня, пусть будет мне по слову Твоему" и произошло чудо непорочного зачатия.

На Благовещение постящимся разрешается есть рыбу. Люди несли в этот день в храм семена, чтобы освятить их для будущей посадки, потому что считалось, что на Благовещение Бог благословляет землю.

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В Украине испокон веков на Благовещенье собирались сельские общины на вече, во время которых решали, кто и когда будет обрабатывать нивы вдовам и сиротам. Существовал обычай, что первую весеннюю пахоту начинали в тех семьях, где не было хозяина. Выполняли эту работу с помощью толоки, то есть коллективно и без оплаты. А еще существовал обычай в этот день выпускать из клеток на волю птиц.

По материалам: ukrinform.ru