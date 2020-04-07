Худшее, что случалось с Донбассом – жители Луганска отреагировали на напоминание боевиков о 6-й годовщине российского вторжения

Накануне исполнилось ровно 6 лет, как российские наемники захватили в Луганске отделение СБУ. Представители так называемой «ЛНР» поспешили напомнить об этом жителям «республики». В социальных сетях оккупанты обнародовали фотографии 6-летней давности, но жители оккупированного Луганска раскритиковали пост оккупантов.

Об этом сообщил «Диалог.UA» , сославшись на социальные сети, передает НБН.

Российские наемники напомнили жителям оккупированной Луганской области о 6-годовщине захвата Луганска. Но местные жители резко отреагировали на пост оккупантов в социальной сети. В комментариях жители оккупированного Луганска пишут, что за 6 лет стало понятно, «что оно того, не стоило».

А вот некоторые из комментаторов обвиняют не только российских наемников, но и себя.

«Ровно шесть лет назад мы испортили свое будущее, и будущее своих детей. И к сожалению я в этом участвовал», — пишет житель Луганска. «Русская весна» – это худшее, что случалось с Донбассом», — написал еще один пользователь соцсети.

Кроме того, к комментариям присоединились и те, кто покинул оккупированный Луганск.

«Шесть лет не был в Луганске. И не тянет».

Стоить отметить, что ни одни житель оккупированного Луганска не оставил положительного отзыва о так называемой «ЛНР».

Ранее мы сообщали, что Пушилин обратился к жителям «республики» по поводу годовщины провозглашения «ДНР».