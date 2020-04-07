От COVID-19 за рубежом вылечились 17 украинцев – МИД

За рубежом 17 гражданам Украины удалось выздороветь от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины, посвященной оперативной информации о COVID-19 в мире, в Facebook.

В частности, в Доминиканской Республике и Японии инфекцию победили — по 4 украинца, в Польше и Италии — по 2, в Великобритании и Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде, в ФРГ — по одному.

По данным МИД, пять наших соотечественников за рубежом умерли от коронавируса.

Также сообщается, что в рамках системы "Защита" 14624 украинца обратились за помощью в дипломатические учреждения за рубежом.

Как сообщалось, по состоянию на 7 апреля в мире зафиксировано более 1,36 млн случаев инфицирования COVID-19, из них более 76 тыс. человек умерли, более 293 тыс. выздоровели.

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В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрированы 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли, выздоровели 28 пациентов.

По материалам: ukrinform.ru