Полиция заявляет, что выставку на Майдане развалили не вандалы, а ветер

Экспозиции выставки, организованной музеем Революции Достоинства на Майдане Незалежности в Киеве, никто не портил, они повреждены вследствие порывов ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Правоохранители провели проверку и установили, что экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства никто не портил, а повреждены они были в результате порыва ветра. В настоящее время с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в полицию не обращалась", — говорится в сообщении.

Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто повреждены ветром.

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Ранее в Национальном музее Революции Достоинства сообщили, что на Майдане Незалежности вандалы испортили выставку "Век непокоренных". "Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников. Какова цель руководила вандалами, остается под вопросом", — отметили в музее и акцентировали, что в отношении упомянутого инцидента готовится заявление в правоохранительные органы.

По материалам: ukrinform.ru