ИМИ призывает обеспечить журналистам проезд общественным транспортом

Общественная организация "Институт массовой информации"(ИМИ) призывает органы госвласти и местного самоуправления обеспечить беспрепятственное передвижение журналистов общественным транспортом на основании журналистского удостоверения.

Об этом говорится в официальном обращении, направленном областным и городским советам Украины, сообщает ИМИ.

"Обращение было направлено в связи с тем, что ИМИ получает от региональных журналистов информацию о создании ограничений и преград в их передвижении со стороны некоторых органов государственной власти и органов местного самоуправления. Одновременно власть ссылается на отсутствие журналистов в перечне профессий, указанных в подпункте 9 пункта 2 постановления Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 года №255 "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 г. №211", в частности, ограничение использования ими общественного транспорта ограничивает передвижения съемочных групп", — отмечается в сообщении.

ИМИ напоминает, что, согласно пункту 3 раздела II Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)", устанавливается обязанность органов власти и органов местного самоуправления обеспечить беспрепятственное передвижение журналистов.

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“Кабинету министров Украины, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, областным, Киевской городской государственным администрациям совместно с органами местного самоуправления при осуществлении мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров Украины, обеспечивать беспрепятственное передвижение журналистов по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация", — говорится в документе.

В связи с этим ИМИ призывает органы государственной власти и местного самоуправления действовать в правовом поле. В частности, помнить, что, согласно ст. 8 Конституции, в Украине действует верховенство права.

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"Исходя из вышеизложенного, просим вас обеспечить выполнение норм пункта 3 раздела II Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)", указав в актах органов власти, органов местного самоуправления о возможности беспрепятственного передвижения журналистов, в том числе с помощью общественного транспорта, по предъявлению журналистского удостоверения", – говорится в обращении.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая Covid-19 (143 новых за сутки). 45 больных умерли, 28 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru