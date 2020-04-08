Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные по состоянию на утро 8 апреля

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 83 191 человека. Теперь общее число зараженных во всем мире составляет 1 431 375. Количество смертей составляет 82 145 (+ 7,329 за день), а число людей, которые уже вылечились — 301 417 (+ 16 615 за день).

По данным МОЗ в Украине официально зафиксировано 1 668 (+ 208 за день) случаев заболевания COVID-19, пишет «НБН«.

Из этого числа к сожалению, 52 людей скончались, а 35 уже полностью здоровы.

Лидерами, по количеству зараженных, остаются:

Черновицкая область — 273

город Киев — 256

Ивано-Франковская область — 198

Тернопольская область — 168

Киевская область — 120

В остальных регионах менее сотни заболевших. Единственная область, где не выявлено заболевших — Николаевская.

Что касается ситуации в мире, то уже насчитывается 5 стран, где более сотни тысяч заболевших:

США — 399 886 заболевших (+ 31 510 за день), 12 907 людей скончались и 22 461 выздоровели;

Испания — 141 902 заболевших (+ 5 267 за день), 14 045 летальных исхода и 43 208 вылечившихся;

Италия — 135 586 заболевших (+ 3 039 за день), 17 127 смертей и 24 392 людей вылечились;

Франция — 110 070 заболевших (+ более 10 тысяч заболевших за день), 10 343 человека умерли и 19 523 вылечились;

Германия — 107 663 заболевших (+ 4 288 за день), 2 016 летальных исхода и 36 081 вылечившихся.

В странах, которые граничат с Украиной, ситуация с коронавирусом складывается так:

Россия — 7 497 больных / 58 смертей / 494 выздоровели

Польша — 4 848/129/191

Румыния — 4 417/197/460

Молдова — 1 056/22/40

Венгрия — 895/58/94

Беларусь — 861/13/54

Словакия — 581/2/13

Напомним, ранее мы писали, как МОЗ борется с коронаврусом.