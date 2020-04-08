Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные по состоянию на утро 8 апреля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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За прошедшие сутки коронавирус выявили у 83 191 человека. Теперь общее число зараженных во всем мире составляет 1 431 375. Количество смертей составляет 82 145 (+ 7,329 за день), а число людей, которые уже вылечились — 301 417 (+ 16 615 за день).

Коронавирус
Коронавирус. Фото — unian.ua

По данным МОЗ в Украине официально зафиксировано 1 668 (+ 208 за день) случаев заболевания COVID-19, пишет «НБН«.

Из этого числа к сожалению, 52 людей скончались, а 35 уже полностью здоровы.

Лидерами, по количеству зараженных, остаются:

  • Черновицкая область — 273
  • город Киев — 256
  • Ивано-Франковская область — 198
  • Тернопольская область — 168
  • Киевская область — 120

В остальных регионах менее сотни заболевших. Единственная область, где не выявлено заболевших — Николаевская.

Что касается ситуации в мире, то уже насчитывается 5 стран, где более сотни тысяч заболевших:

  • США — 399 886 заболевших (+ 31 510 за день), 12 907 людей скончались и 22 461 выздоровели;
  • Испания — 141 902 заболевших (+ 5 267 за день), 14 045 летальных исхода и 43 208 вылечившихся;
  • Италия — 135 586 заболевших (+ 3 039 за день), 17 127 смертей и 24 392 людей вылечились;
  • Франция — 110 070 заболевших (+ более 10 тысяч заболевших за день), 10 343 человека умерли и 19 523 вылечились;
  • Германия — 107 663 заболевших (+ 4 288 за день), 2 016 летальных исхода и 36 081 вылечившихся.

В странах, которые граничат с Украиной, ситуация с коронавирусом складывается так:

  • Россия — 7 497 больных / 58 смертей / 494 выздоровели
  • Польша — 4 848/129/191
  • Румыния — 4 417/197/460
  • Молдова — 1 056/22/40
  • Венгрия — 895/58/94
  • Беларусь — 861/13/54
  • Словакия — 581/2/13

Напомним, ранее мы писали, как МОЗ борется с коронаврусом.


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