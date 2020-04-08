Пожары в экосистемах: Кабмин предлагает жестче наказывать поджигателей

Правительство согласовало и намерено передать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о повышении штрафов за пожары в экосистемах.

Такое решение было принято на заседание правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

«Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Сегодня мы видим, что есть и умышленные поджоги, есть поджоги не умышленные, исключительно из-за безответственности. Но и ущерб, наносимый природе, экономике Украины, ставит под угрозу временами предприятия критической инфраструктуры, когда пожар движется сильным ветром в сторону предприятий или распределительных электростанций. Он порой составляет десятки и сотни миллионов гривень. Поэтому ответственность должна быть усилена», — сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, ответственность должна быть значительно жестче.

«Посылая этот законопроект, в сопроводительном письме (в ВР — ред.) укажите, что инициативу (парламента — ред.) по криминализации этой статьи поддерживаем. Я также это поддерживаю», — сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным ГСЧС, с начала года по состоянию на 6 апреля в экосистемах Украины вспыхнул 14 821 пожар, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По материалам: ukrinform.ru