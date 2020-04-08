Тест сделали слишком поздно, а лекарства искали сами: СМИ узнали подробности смерти военной от коронавируса

Первой погибшей от коронавируса в ВСУ стала 43-летняя Ирина Гончарова: ещё 21 марта она заболела, а коронавирус ей диагностировали лишь после смерти, 6 апреля.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Обозреватель«.

Ирина Гончарова работала в воинской части пгт Делятин, что в Ивано-Франковской области. Женщина обслуживала котельную в военном городке.

По словам Олега Леонидовича, руководителя Ирины, ей стало плохо ещё 21 марта, а 23 она ушла на больничный:

«Она была под наблюдением семейного врача, но её состояние резко ухудшилось и пришлось госпитализировать в Надвирнянскую ЦРБ. Чуть позже Ирину перевели в реанимацию».

Муж умершей, Валерий Гончаров, также военный. Когда его супруга попала в больницу, он покупал все лекарства за свой счет:

«Когда мы узнали об этой ситуации, то также помогали. Лекарства искали по всей области, их нигде не было», — добавил Олег Леонидович.

Отметим, что несмотря на то, что Ирину госпитализировали ещё 26 марта, тест на коронавирус её провели незадолго до смерти:

«Утром 6 апреля Ира умерла, а через несколько часов, в 10 утра, пришли результаты с подтвержденным коронавирусом».

Добавим, что умершая женщина жила в одной квартире с мужем, пожилой матерью и двумя детьми 1999 и 2003 г.р.. Сейчас они все на самоизоляции под пристальным наблюдением врачей. На данный момент, симптомов коронавируса у них нет.

Напомним, ранее мы писали, что в ВСУ зафиксировали первую смерть от коронаивруса.