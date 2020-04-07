В лавах ВСУ зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умершей стала женщина, которая работала в одной из военных частей Ивано-Франковской области.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.

Здесь сообщили, что по состоянию на 7 апреля в лавах ВСУ есть 4 людей, которые заболели коронавирусом. К сожалению, один случай — смертельный:

«Умерла женщина, работник ВСУ одной из военных частей в Ивано-Франковской области. С 20 марта она пребывала лечилась дома с признаками ОРВИ. 27 марта ей стало хуже и женщину госпитализировали в ЦРБ города Надвирна. 30 марта её перевели в реанимацию, а 6 апреля женщина скончалась. Диагноз коронавирус подтвердился уже после смерти».

Добавим, что сейчас в ВСУ на изоляции и самоизоляции пребывают 87 людей. Из них у 18 изоляция завершиться в течение трех суток.

Напомним, ранее мы писали, что бесплатно лечить от коронавируса будут не всех.