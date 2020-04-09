Аптеки ждут проверки — будут искать, где нет масок

Соответствующие службы будут проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях, а при отсутствии их принимать административные меры.

Соответствующее решение принято на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечалось на совещании, в Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом. Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницах, но и поступят в крупные торговые сети.

«Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования», — говорится в сообщении.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о значительном росте количества украинцев, которые пользуются средствами защиты. В частности, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

По материалам: ukrinform.ru