Глава УГКЦ призывает верующих не приходить в церковь на Пасху

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в специальном обращении дал подробные советы относительно поведения на Страстную неделю и Пасху.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

"УГКЦ вводит диспенсацию от церковной заповеди, которая нам говорит еженедельно и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами церковь снимает эту обязанность и призывает вас оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию… Вторая диспенсация касается особого долга во время Великого поста — готовясь к Пасхе обязательно приступать к Святым Таинствам Исповеди и Причастия. Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила диспенсацию, освобождение и от этой обязанности. Ее можно будет выполнить в течение месяца после окончания времени карантина", — сказал Шевчук.

Он также призвал не приносить в церковь лозу на Вербное воскресенье и пасхальные корзины на Пасху. По его словам, каждый сможет освятить и лозу, и пасхальные корзины в собственных домах с помощью онлайн-трансляций. "Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Христова Воскресения», — добавил Шевчук.

Глава УГКЦ попросил верующих в таких обстоятельствах не настаивать на причастии.

"Но я прошу вас: не настаивайте. В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти. А Святое причастие мы сможем уделять так, как это приписывают суровые правила карантина", — сказал глава УГКЦ.

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Он призвал верующих и священнослужителей строго соблюдать правила карантина.

Как сообщал Укринформ, правительство с 6 апреля ввело дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Также запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Украине, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Фото: ugcc.ua

По материалам: ukrinform.ru