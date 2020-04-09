Кого подключать к аппарату ИВЛ: какие критерии работают в Украине

Подключение больного к аппарату искусственной вентиляции легких происходит исключительно при наличии определенных показателей и при тяжелом течении заболевания.

Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких происходит исключительно при наличии тяжелого течения заболевания или при наличии определенных показателей, свидетельствующих о том, что уровень насыщения крови кислородом недостаточный и легкие не справляются со своей базовой функцией. Есть четкие лабораторные критерии и критерии относительно состояния пациента, которые говорят о том, что нужно начинать подключение к аппарату ИВЛ. Если лицо не подпадает под эти критерии, то оно не будет подключено к аппарату. И будет вестись в палатах интенсивной терапии или в реанимационных палатах до того момента, пока у него не будет таких показателей", — сказал Кузин.

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Он отметил, что подключение к аппарату ИВЛ является сложной процедурой и риски осложнений при искусственной вентиляции являются значительными, поэтому решение будет приниматься в каждом конкретном случае отдельно. По его словам, это будет происходить учитывая все риски и состояние болезни у каждого конкретного больного в соответствии с существующими клиническими протоколами.

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 224 новых случая.

Как сообщалось, в мире коронавирусом заболели уже 1,5 млн человек. Из них 330589 пациентов выздоровели, 88502 — умерли.

По материалам: ukrinform.ru