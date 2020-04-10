Карантин продлят до начала мая — Федоров

Кабмин планирует продлить карантин до мая, но в то же время ожидается постепенное ослабление ограничительных мер.

Об этом вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время прямой трансляции ютуб-канала FranchTV.

"Официально — до 20-х чисел апреля, но точно будет продление до мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление: для некоторых магазинов, транспорта и т. д", — указал Федоров.

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Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Впоследствии правительство продлило карантин до 24 апреля. С 6 апреля ограничительные меры были ужесточены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет только в мае, в случае снижения количества заболеваний Covid-19.

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По состоянию на утро 9 апреля в Украине, по данным Минздрава, подтверждено 1892 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru