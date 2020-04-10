Погода резко испортится, температура пойдет на спад: прогноз на 10 апреля 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 10 апреля в погода в Украине резко испортится, изменения будут достаточно ощутимы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине 10 апреля испортится по сравнению с теплыми прошлыми днями. Кое-где пройдут небольшие дожди, а температура пойдет на спад.

Виной этому, по словам Диденко, влажный атмосферный фронт, который будет пересекать Украину в пятницу. Он и приведет к дождям и похолоданию.

На Западе и Севере дождь пройдет преимущественно ночью и утром, а днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении.

Температура воздуха несколько снизится в северных и западных областях, до +11…+15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится – +15…+22 градуса.

Ветер перейдет на северо-западный и усилится иногда даже до штормовых значений, до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11…+12 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 8 апреля.