Поиск лекарств против коронавируса: Украина готова присоединиться к испытаниям ВОЗ

Министерство здравоохранения Украины готово присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность" Всемирной организации здравоохранения, конечной целью которых является найти лекарство от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность", направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям и уже определили координаторов этого проекта со стороны министерства. Также нам интересны и другие направления взаимодействия, в частности по увеличению количества проведенных тестов на выявление COVID-19 », — подчеркнул Степанов.

Как отметил глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, международное сообщество максимально настроено на помощь Украине, и ВОЗ готова реализовать вышеуказанные инициативы в кратчайшие сроки.

По словам министра здравоохранения, в условиях пандемии коронавируса между Украиной и ВОЗ существует немало направлений сотрудничества: от предоставления гуманитарной помощи до экспертных консультаций, проведения телемостов и обмена алгоритмами лечения.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 19:30 пятницы количество летальных случаев среди зараженных коронавирусом достигло 100 260. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1,647,635 человек, количество тех, кто уже выздоровели от этой болезни, составляет 369 116.

Лидерами среди числа больных пока являются США (478,109), Испания (157,053) и Италия (147,577).

В Украине по состоянию на пятницу лабораторно подтверждено 2204 случая коронавируса, из которых — 69 летальных. Число тех, кто в Украине уже выздоровел — 61.

По материалам: ukrinform.ru