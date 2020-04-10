Сенцов назвал «реваншем» действия против Чорновол

Украинский кинорежиссер и общественный деятель, бывший узник Кремля Олег Сенцов возмущен действиями ГБР по отношению к Татьяне Чорновол.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я знаю Татьяну Чорновол лично. Можно по-разному относиться к ее политической деятельности, но она мужественная женщина, одна из самых активных борцов с Януковичем. Ее муж погиб в АТО, а саму Татьяну едва не убили подонки еще во времена Майдана, жестоко избив. Сейчас другие «добрые» люди обвиняют ее в умышленном убийстве человека 18 февраля 2014 года. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженном здании, отказавшись его покидать », — подчеркнул Сенцов.

Он отметил, что «тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымил. Потому что были важные дела в виде столкновений с «Беркутом» на углу Шелковичной и Институтской».

«Тогда продолжалась революция, случались драки, гибли люди. Мы боролись за достоинство, свободу и будущее для своего государства. Сейчас мы видим, как постепенно все эти завоевания Майдана нынешняя власть сливает в унитаз. Если бы мы тогда проиграли, то Янукович нас всех бросил бы в тюрьму. И если активистов сажают сейчас, то что это такое, если не реванш? »- говорится в заметке Сенцова.

Как сообщал Укринформ, Государственное бюро расследований сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.

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Народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также обнародовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Татьяна Чорновол — народный депутат Украины VIII созыва, украинская журналистка и общественный деятель, экс-корреспондент информационно-аналитических изданий «Левый берег», «Украинская правда», «Обозреватель».

По материалам: ukrinform.ru