Татьяне Чорновол объявили подозрение в убийстве

Бывшую народную избранницу подозревают в убийстве сотрудника офиса «Партии регионов» во время Революции Достоинства.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь пресс-службу ГБР.

Как известно, сегодня утром следователи Госбюро расследований пришли с обысками к народному депутату 8 созыва ВР Татьяне Чорновол.

После обыска сотрудники ГБР вручили Чорновол подозрение по п.п 5, 12, ч. 2 ст. 115 УКУ — умышленное причинение смерти человеку, совершённое по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих людей.

Как отметил в ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол была руководителем групп лиц и поджигательницей офиса «Партии регионов», который располагался на ул. Липской в Киеве.

Впоследствии пожара погиб мужчина 1948 года, который был охранником офиса и во время происшествия находился внутри помещения.

Напомним, ранее мы писали, что к Чорновол пришли с обысками.