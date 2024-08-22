Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственного бюро расследований (ГБР), с момента вторжения РФ в Украину, и, соответственно, усиления мобилизационных мероприятий, инициировано открытие более 400 уголовных производств, связанных с неправомерными действиями в ТЦК/СП.

В частности, начиная с 24 февраля 2022 года, вышеописанной структурой расследовано 408 уголовных производств относительно ненадлежащей работы служащих ТЦК/СП: вынесено подозрение 73 особам, в суд направлено 37 обвинений касательно 61 человека (осуждено лишь 10 фигурантов).

Кроме того, подтвержденные судом суммы полученной неправомерной выгоды вследствие махинаций ТЦК, пока составляют 114 млн гривен, при этом, «военкомами» нанесено ущерба на 19 млн гривен (возмещено не более 6,5 млн гривен, а арестовано активов — на 264 млн гривен).

Фото — dbr.gov.ua

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