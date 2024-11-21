Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, 21 ноября, когда в Украине чествуют День Достоинства и Свободы, вспоминая о двух революциях, соседнее сумасшедшее государство снова показало, как в действительности боится и презирает эти общечеловеческие ценности, включая жизни мирного населения.

Исходя из слов Зеленского, РФ колоссально опасается Украины, поскольку начала прибегать к использованию новых боеприпасов, отыскав поставщиков такого оружия как в Иране, так и в Северной Корее: речь идет о межконтинентальной разновидности баллистической ракеты, отличающейся скоростью и высотой, что подтвердили результаты предварительного изучения обломков.

Гарант добавил, что Путин, похоже, использует Украину в качестве полигона, делая все, что угодно, так как боится существования рядом с РФ нормальной жизни, в которой люди сохраняют собственное достоинство, а страна, — «просто хочет быть, и имеет право быть независимой».

Ранее мы писали о том, что в Defense Express объясняли цель российского удара межконтинентальной ракетой по Украине.