В Украину на этой неделе доставят 10 миллионов масок и 100 тысяч ПЦР-тестов — Президент

На этой неделе уже прибыло четыре самолета с медсредствами из Китая и Южной Кореи, и еще четыре рейса ожидаются сегодня и на выходных.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и в эти выходные", — сказал глава государства.

По его словам, результатом недельной доставки будет: почти пол миллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестов.

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Президент также отметил, что будет доставлено 20 тысяч пар защитных очков, десять аппаратов ИВЛ, десять спецбоксов для транспортировки больных и почти 10 млн масок, которые поступят на полки украинских аптек.

По материалам: ukrinform.ru