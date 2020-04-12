Ляшко рассказал, чем карантин помогает медикам

Введенные карантинные меры позволяют пока системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.

Об этом заявил в воскресенье на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ныне введенные нами меры показывают, что такая динамика, в которой мы сейчас идем по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного и бактериального генеза, позволяет системе здравоохранения Украины справляться с нагрузкой", — сказал Ляшко.

Отвечая на вопрос, когда ожидается пик эпидемии в Украине, он заявил, что не хочет никого вводить в заблуждение с чувством безопасности, уровень заболеваемости зависит исключительно от самих украинцев.

"Когда мы ввели карантин, то предполагали, что собственно на этот период ожидался рост и пик заболеваемости коронавирусом. Мы ввели его своевременно, чтобы предупредить рост количества больных, которые могут заболеть одновременно. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы пик эпидемии был как можно меньшим и менее продолжительным по времени с целью уменьшения количества людей, требующих одновременного проведения реанимационных мероприятий. Это нам даст возможность сохранить жизни украинцам и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, пройти эпидемию коронавирусной болезни", — подчеркнул Ляшко.

По его словам, карантинные меры были введены именно для уменьшения случаев коронавирусной болезни в Украине и уменьшения других гриппозных пневмоний.

Читайте также: В Минздраве озвучили данные о тех, кто выздоровел и умер от коронавируса

Как сообщалось, карантин в Украине был введен в действие с 12 марта до 3 апреля. Впоследствии его продлили до 24 апреля.

По состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19. За прошлые сутки получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В целом 89 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По материалам: ukrinform.ru